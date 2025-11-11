Os vídeos publicados pelo filho da ex-superintendente Zeroildes Miranda mostram que ele dirigiu o veículo do governo do Tocantins em alta velocidade, passando por uma avenida com faixas de pedestres e uma praça. Após a repercussão do caso, a servidora pediu exoneração do cargo de chefia.\nAs imagens mostram Hans Gutemberg, filho da superintendente, ostentando um veículo de luxo do governo, além de manusear um celular e comer um doce enquanto estava dentro do veículo.\nOs vídeos foram gravados enquanto ele trafegava pela Avenida Taquaruçu, em Taquaralto, na região sul de Palmas. Nas gravações, o velocímetro do veículo varia entre 60 km/h e 78 km/h em um trecho que a velocidade permitida é de 40 km/h.\nO mapa do local mostra que a área é residencial e tem diversos comércios, além de duas faixas de pedestres e uma praça. O JTo não conseguiu contato com o jovem até a última atualização desta reportagem.