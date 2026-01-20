Dos 16 cursos de medicina em instituições de ensino superior em Goiás, 10 obtiveram nota insatisfatória no primeiro Exame Nacional de Avaliação de Formação Médica (Enamed). A avaliação ruim, com notas 1 e 2 – em uma escala de 1 a 5 –, abrange unidades de ensino em oito municípios goianos e parte delas deve ser penalizada pelo Ministério da Educação (MEC). Entre as punições previstas, está a proibição de aumento de vagas, suspensão do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e outros programas federais, além da interrupção de novos ingressos.\nLançado no ano passado, o Enamed é aplicado para alunos concluintes do curso de medicina para avaliar a formação médica no Brasil, de forma obrigatória. Na prova feita em outubro passado, foram avaliados os 351 cursos ofertados no País, com mais de 89 mil participantes – entre recém-formados e profissionais da área –, sendo 39,2 mil concluintes e, desses, 1,9 mil em Goiás. Do total de cursos avaliados, 107 tiveram nota insatisfatória, o que corresponde a 30,5% do total. Desses, 24 tiveram o menor índice e 83, o segundo menor. Outros 49 obtiveram nota máxima, ou 14%.