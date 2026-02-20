Um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) identificou um "indicativo de risco de sobrepreço" de R$ 17,8 milhões nas obras de reconstrução da ponte Juscelino Kubitschek, localizada na BR-226, entre as cidades de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA). Segundo a auditoria, foram identificadas inconsistências no orçamento e riscos contratuais.\n(CORREÇÃO: o Jornal do Tocantins errou ao informar que o relatório da CGU apontou sobrepreço na reconstrução da ponte que desabou entre Tocantins e Maranhão. O relatório aponta que há indicativo de risco de sobrepreço. A informação foi corrigida às 14h50 de 20 de fevereiro)\nA obra da nova travessia foi entregue ainda em dezembro de 2025, um ano após o vão central desabar e deixar 14 mortos e três desaparecidos. Conforme o documento, o valor contratado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) era de R$ 171,969 milhões, enquanto a estimativa da equipe técnica da CGU era de que a obra custasse R$ 154,15 milhões.