Delegacia Paraíso do Tocantins (Divulgação/SSP)\nUm auditor fiscal estadual de 68 anos foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (29), suspeito de envolvimento com crime de corrupção passiva majorada. Segundo a Polícia Civil, ele teria tentado receber dinheiro de um empresário de Paraíso do Tocantins, cobrando R$ 3,5 mil para não aplicar uma multa pelo transporte de um trator.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: PC prende auditor fiscal por suspeita de corrupção passiva; saiba mais\nO caso foi registrado pelo empresário na 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil. O servidor público não teve o nome divulgado e o JTo não conseguiu contato com a defesa dele até a última atualização desta reportagem.\nDe acordo com a Polícia Civil, a vítima contou que o servidor o abordou durante o transporte do veículo no sábado (27). O funcionário público teria alegando que havia encontrado supostas irregularidades na documentação e informou que seria aplicada multa de aproximadamente R$ 15 mil.