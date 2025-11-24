Uma audiência pública vai orientar indígenas da comunidade Krahô sobre práticas abusivas no comércio e os direitos do consumidor. A audiência está prevista para ocorrer às 9h do dia 3 de dezembro na Aldeia Galheiro, em Itacajá, região noroeste do estado.\nO objetivo do evento é discutir denúncias de entrega de cartões bancários a comerciantes, cobranças abusivas de transporte e possíveis fraudes financeiras.\nSegundo o Ministério Público do Estado (MPTO), é comum na região uma prática consolidada entre os Krahô e alguns comerciantes locais, na qual há a entrega voluntária de cartões bancários para a realização de compras e organização da vida financeira.\nDevido a isso, os comerciantes recebem os cartões, fazem saques e administram os valores depositados, utilizando o saldo para quitar produtos adquiridos pelos indígenas.