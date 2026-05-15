Endereço desatualizado pode comprometer o recebimento de notificações, alerta o Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO). Sem a atualização cadastral, comunicados sobre multas continuam sendo enviados ao endereço antigo do proprietário, o que pode resultar na perda de prazos e em complicações administrativas.\nO órgão reforça que não apenas as notificações de multas podem ser afetadas: avisos sobre o vencimento do exame toxicológico e processos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) também podem ser encaminhados ao endereço incorreto.\nSegundo o Detran/TO, manter os dados atualizados é fundamental para a segurança do proprietário do veículo, já que a medida ajuda na identificação e prevenção de irregularidades, como casos de clonagem de veículos. Nessas situações, o recebimento de notificações de infrações desconhecidas pode servir de alerta para que o condutor apresente recurso e realize sua defesa dentro do prazo legal.