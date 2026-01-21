Um homem morreu após atropelamento registrado na manhã desta quarta-feira (21), na BR-010, em Palmas. O acidente aconteceu por volta das 7h, no km 458, no trecho que dá acesso a Taquaralto, na região sul da capital.\nSegundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência envolveu um pedestre. A vítima recebeu socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e seguiu encaminhamento ao Hospital Geral de Palmas (HGP) ainda com sinais vitais. Apesar do atendimento médico, o homem morreu na unidade hospitalar.\nA Prefeitura de Palmas informou que a vítima estava sem identificação e apresentava trauma cranioencefálico. Os primeiros socorros ocorreram no local do acidente, com posterior encaminhamento para a sala vermelha do HGP.\nDe acordo com a PRF, a condutora do veículo envolvido não sofreu ferimentos. Os agentes realizaram teste do etilômetro, com resultado negativo para ingestão de álcool.