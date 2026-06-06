SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator José Patrik Machado, de 32 anos, foi encontrado morto em um motel em Campo Grande (MS) horas após entrar no local acompanhado de dois homens.\nFuncionários localizaram José Patrik sem vida em um quarto do motel, no Jardim Paulista, na madrugada desta sexta-feira (5). A Polícia Militar foi chamada por volta de 0h29 após a equipe do estabelecimento relatar uma pessoa em possível óbito.\nSocorristas do Samu constataram rigidez cadavérica quando chegaram ao local. Com isso, a área foi isolada para o trabalho da Polícia Civil e da Perícia Criminal.\nBoletim de ocorrência registra que o ator entrou no motel com dois homens, que deixaram o local em seguida. Segundo a recepcionista, José Patrik permaneceu sozinho no quarto.\nRecepcionista disse que falou com o cliente pelo interfone e ele confirmou que continuaria no quarto. Minutos depois, ao tentar novo contato para tratar da cobrança da permanência, ela não obteve resposta.