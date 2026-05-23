SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator canadense Stewart McLean (45), conhecido por sua participação nas séries "Supernatural", "Arrow" e "Virgin River", foi encontrado morto na sexta-feira, 22, na região de Lions Bay, na província da Colúmbia Britânica.\nMcLean estava desaparecido desde o dia 15 de maio e havia sido visto pela última vez em sua residência, na mesma região de Lions Bay.\nO caso era tratado inicialmente como desaparecimento, mas, na quinta-feira (21), as autoridades passaram a considerar a hipótese de homicídio, após a descoberta de evidências que indicavam que o ator poderia ter sido vítima de um crime.\nPalmas decreta ponto facultativo nos dias 4 e 5 de junho\nDeficiente visual passa por Palmas em projeto para conhecer todas as capitais do Brasil\nHerança, cultura e memória do cangaço são tema do 'Globo Repórter'