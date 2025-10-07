A manhã de sábado (11) será dedicada a muitas brincadeiras e celebração da infância nas unidades do Sesc Tocantins em Palmas e Gurupi. O evento de comemoração do Dia das Crianças será realizado em parceria com a TV Anhanguera e o passaporte, que dá direito à participação na festa, poderá ser retirado até sexta-feira (10).\nVeja reportagem no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Dia das Crianças no Sesc\nDe acordo com o Sesc Tocantins, a programação será das 9h às 12h, no Centro de Atividades Sul, no Jardim Aureny III, e no Centro de Atividades de Gurupi. Dentro da programação haverá atividades recreativas, sorteios e distribuição de picolés, doces, pipoca e refrigerantes para as crianças.\nArtistas fazem ação solidária para custear tratamento de Genésio Tocantins após AVC\nMonitoramento da Arraia-Maçã: projeto visa proteger espécie ameaçada de extinção no Cerrado tocantinense