Jovem recebeu mata-leão e foi arrastado durante show (Reprodução/TV Anhanguera)\nO jovem Jean Costa Melo denunciou à polícia a ação de um segurança que o imobilizou com um golpe ‘mata-leão’ durante um show em shopping de Palmas. Ele é prestador de serviços e contou que estava trabalhando durante o evento. Para o jovem, a abordagem foi racista.\nVeja vídeo no JA2: Polícia investiga racismo contra jovem que trabalhava em evento em um shopping de Palmas\n"É algo que eu não esperava que fosse acontecer na minha vida. A gente acha que não acontece com a gente, que só acontece na televisão com outras pessoas, que se você trabalhar certo não vai acontecer com você, mas aconteceu. Da forma que eles quiseram nos colocar na história, mostra que foi uma atitude racista", contou.\nO caso aconteceu no dia 6 de setembro, durante um show privado realizado no estacionamento do Shopping Capim Dourado, da capital.