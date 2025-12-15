Um homem de 43 anos e um adolescente de 13 ficaram feridos após serem baleados enquanto saíam de um estabelecimento comercial na região sul de Palmas. Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram socorridas e levadas para o hospital.\nO crime aconteceu na noite deste domingo, na 303 Norte da capital. Os nomes deles não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu informações sobre o estado de saúde.\nDe acordo com a PM, ao chegarem ao local, encontraram os dois feridos caídos no chão. Eles disseram aos militares que tinham saído de um estabelecimento comercial quando foram surpreendidas por dois homens em uma moto em frente a uma residência.\nVítimas que morreram após moto ser atingida por carro na BR-153 eram pai e filho; veja quem são\nKarol digital: veja bens de luxo de influenciadora que devem ser leiloados