Três meses se passaram desde o assassinato do vigia Dhemis Augusto Santos, de 35 anos, em um shopping em Palmas. O atirador é Waldecir José de Lima Júnior, de 40 anos. Ele teve um mandado de prisão expedido pela Justiça e até trocou de advogado durante este período, mas continua foragido.\nO assassinato aconteceu no dia 29 de novembro de 2025, em um shopping na quadra 203 Sul. Dhemis atuava como vigia no local e, segundo informações policiais, ele alertou que Waldecir estacionou o carro de luxo que dirigia em local irregular, inclusive derrubado uma baliza sinalizadora. Eles discutiram até que o suspeito sacou uma arma e atirou no trabalhador. Câmeras de monitoramento registraram o homicídio.\nWaldecir teve o mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Palmas no dia 30 de novembro de 2025. Ele chegou a contratar um advogado, que levou a polícia até a arma usada para matar o vigia, mas não se apresentou.