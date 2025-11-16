O segundo dia de aplicação das provas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem 2025) ocorre neste domingo (16). No Tocantins, mais de 37 mil se inscreveram para o exame neste ano. As provas serão aplicadas em 31 municípios tocantinenses.\nA primeira prova foi aplicada no dia 9 de novembro. Assim como no primeiro dia, os locais de prova deste domingo vão abrir os portões às 12h e fechar às 13h, sempre no horário de Brasília (DF). A aplicação começa às 13h30 e, diferente do primeiro final de semana, termina meia hora antes, às 18h30.\nOs candidatos terão cinco horas para responder questões relacionadas às temáticas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia) e Matemática e suas Tecnologias (Matemática).\nCom relação à documentação, é preciso apresentar um documento de identificação original com foto, emitido por órgãos oficiais, conforme especificado no edital.