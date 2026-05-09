Dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que mais de 8 mil casos de câncer de ovário devem ser registrados no Brasil em 2026. A doença tem uma taxa de mortalidade alta, pois costuma apresentar sintomas discretos nas fases iniciais e, por isso, acaba evoluindo de forma silenciosa.\nNo Tocantins, a estimativa é de 50 novos casos de câncer de ovário neste ano. Conforme o oncoginecologia do Hospital Geral de Palmas, João Freire de Almeida Neto, as mulheres podem confundir os sintomas do câncer com problemas gastrointestinais, por isso é necessário ter atenção aos desconfortos persistentes.\nANS avalia incluir remédio de alto custo no rol dos planos de saúde mediante queda de preço\nCrise sanitária atinge Ypê em meio a avanço sobre concorrentes\nVeja alguns sintomas do câncer de ovário:\nInchaço abdominal frequente