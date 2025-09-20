A Área de Proteção Ambiental do Jalapão (APA Jalapão) completou 25 anos com muitos avanços na gestão ambiental e preservação das espécies do Cerrado, com a participação de órgãos estaduais, organizações privadas e comunidade. Ainda existem desafios, como o desmatamento, mas para os responsáveis, o saldo é positivo.\nA APA do Jalapão possui 461.730 hectares, integrando parques ecológicos, nascentes de rios e englobando três municípios, e desempenhando papel de grande importância na conservação da fauna e flora tocantinense.\nA APA Jalapão protege uma das maiores áreas de Cerrado conservado do país, garante a proteção de nascentes, veredas e recursos hídricos, atua como corredor ecológico, conectando unidades de conservação estaduais e federais, criando o verdadeiro Mosaico do Jalapão, mantendo espécies endêmicas e ameaçadas do Cerrado", completou Perla, sobre a importância da região.