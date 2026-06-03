Suspeitos foram apresentados na 101ª Delegacia de Polícia de Dianópolis (Reprodução/Instagram do 11° Batalhão de Polícia Militar)\nO ataque a tiros que matou uma jovem de 21 anos e deixou um homem ferido em Dianópolis, no sudeste do Tocantins, segue repercutindo e mobilizando as forças de segurança. O crime, registrado nos último sábado (30) por câmeras de segurança, resultou na prisão de suspeitos poucas horas depois e ainda tem a motivação investigada pela Polícia Civil.\nVeja abaixo tudo o que se sabe sobre o caso.\nQuem são as vítimas?\nA jovem morta é Rafaela Carvalho, de 21 anos. Ela estava em uma motocicleta com o namorado, Pedro Victor, quando o ataque aconteceu.\nPedro Victor pilotava a motocicleta, sofreu ferimentos, recebeu atendimento médico e permanece internado. Não há informações oficiais sobre o estado de saúde dele.