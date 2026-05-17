O ataque de uma onça a uma menina de 8 anos durante uma trilha na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás, foi considerado um caso atípico pelo biólogo Rafael Teixeira, com mais de 20 anos de atuação na região. Em entrevista à TV Anhanguera, o especialista destacou que é extremamente difícil de ver uma onça. A criança foi ferida no rosto, passou por uma cirurgia no rosto e segue internada em um hospital de Brasília.\nÉ difícil conseguir chegar perto do animal e mais atípico ainda é um ataque. Muitos fatores podem facilitar essa interação negativa que aconteceu, possivelmente a onça foi surpreendida. O espaço da onça foi invadido”, contou.\nA administração da fazenda informou que o ataque ocorreu enquanto a família voltava da trilha de acesso à cachoeira. A empresa informou que prestou apoio à família e afirmou seu compromisso com a segurança dos visitantes (leia a nota completa abaixo).