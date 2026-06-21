A sequência de alertas falsos encaminhadas pelo sistema nacional da Defesa Civil a partir do que a PF (Polícia Federal) suspeita ser um ataque hacker incluiu mensagens sobre um ataque alienígena para a capital mineira Belo Horizonte a simples comunicados com a palavra misantropia a demais localidades.\nOs alertas foram enviados na noite de sexta-feira (19) e na madrugada de sábado (20) e levaram a gestão Lula (PT) a desativar a plataforma de avisos até segunda ordem. Não há prazo para que ela volte a funcionar.\nA PF já recebeu informações, porém, sobre de onde partiram as mensagens.\nComo revelou a Folha, os alertas foram enviados a partir das credenciais de acesso de dois agentes da Defesa Civil do Pará que estavam autorizados a enviar avisos apenas para o território paraense.\nPara o governo federal, o fato de a conta ter conseguido disparar comunicados a todas as regiões do país "agrava a ocorrência".