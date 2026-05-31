Suspeitos foram apresentados na 101ª Delegacia de Polícia de Dianópolis (Reprodução/Instagram do 11° Batalhão de Polícia Militar)\nUma jovem de 21 anos morreu e um homem de 23 anos ficou ferido após um ataque a tiros registrado na noite deste sábado (30), em Dianópolis, na região sudeste do Tocantins. Horas após o crime, três homens acabaram presos e um adolescente foi apreendido suspeitos de envolvimento na ocorrência.\nA vítima, identificada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) como Rafaela Carvalho Nunes, morava em Dianópolis. O homem atingido pelos disparos também reside na cidade e recebeu atendimento médico após o ataque. Em apuração extraoficial, o Jornal do Tocantins identificou o sobrevivente como Pedro Victor.\nA SSP e a Polícia Militar (PM) não divulgaram os nomes dos suspeitos detidos. Por esse motivo, o JTo não conseguiu localizar a defesa deles para solicitar posicionamento sobre as acusações até a última atualização desta reportagem