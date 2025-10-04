O motociclista Crystian de Souza Madeira, de 18 anos, foi assassinado a tiros quando passava pela ponte sobre o Ribeirão Taquaruçu Grande, na região sul de Palmas. A passageira, uma adolescente de 15 anos, ficou ferida e foi levada para o Hospital Geral de Palmas.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Tiros em ponte de Palmas deixa jovem morto e adolescente ferida\nO crime aconteceu na madrugada deste sábado (4), na Avenida Teotônio Segurado. Segundo a Polícia Militar, os atiradores estavam em outra moto. Eles não foram identificados.\nHomem é decapitado e queimado por causa de proposta amorosa a mulher comprometida, afirma polícia\nSegurança de artistas morre após ser baleado durante discussão por causa de banheiro em bar, diz polícia\nCriança sobrevive por dias ao lado dos pais mortos em acidente em rodovia