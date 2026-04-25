Um ataque a tiros em uma lanchonete no centro de Lajeado, a cerca de 50 km de Palmas, deixou um adolescente morto e outros dois jovens feridos na noite desta sexta-feira (24). A vítima que morreu foi identificada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) como Ezequiel Lopes Cavalcante, de 17 anos.\nDe acordo com a Polícia Militar, Ezequiel estava lanchando com outros dois adolescentes, um homem e uma mulher, ambos de 16 anos. Eles foram surpreendidos pelos disparos por volta das 22h.\nSegundo a SSP, os tiros foram disparados por dois homens que passaram pelo local em uma motocicleta e abriram fogo, fugindo em seguida sem serem identificados.\nEzequiel não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Durante a perícia, os militares encontraram um revólver municiado na cintura dele, além de um celular próximo ao corpo.