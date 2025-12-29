-Homicídio no interior (1.3355291)\nUm homem de 31 anos morreu após levar vários tiros em frente ao Hospital Municipal de Conceição do Tocantins, no sudeste do estado. Apesar do socorro imediato, ele não resistiu. Segundo a Polícia Militar (PM), o autor fugiu e permanece foragido. O crime ocorreu neste domingo (28), por volta das 9h20. A vítima atendia pelo nome de Eucimar Junior Ferreira Rodrigues.\nCâmeras de segurança registram o momento em que o atirador, vestido com camiseta preta, entra a pé pelo portão do hospital, próximo a uma ambulância. Ele dispara a primeira vez, a vítima tenta a fuga, mas cai após o segundo tiro. Na sequência, o criminoso se aproxima, efetua um novo disparo contra o corpo e foge a pé.\nTestemunhas e motociclistas que estavam na unidade de saúde prestaram auxílio. Eles colocaram a vítima em uma maca para o atendimento interno. A PM relata que, após os primeiros cuidados na ambulância, o homem seguiu para Arraias devido ao estado grave, porém o óbito ocorreu no trajeto.