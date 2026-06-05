Um ataque a tiros próximo à estação de ônibus e ao camelódromo de Taquaralto, na região sul de Palmas, terminou com a morte de João dos Santos Rodrigues Miranda, de 32 anos, e outro ferido na noite desta quinta-feira (4). O crime aconteceu por volta das 23h, e o autor dos disparos conseguiu escapar antes da chegada das forças de segurança.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Homem é morto e outro fica ferido após tiros próximo de estação de ônibus\nConforme informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, mas apenas constatou a morte.\nO segundo atingido tem 43 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), ele sofreu pelo menos cinco disparos em diferentes partes do corpo. Após os primeiros socorros, a equipe realizou a estabilização da vítima e o encaminhamento para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sul.