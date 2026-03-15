José Geraldo Oliveira Fonseca tinha 39 anos (Arquivo pessoal/Família de José Geraldo)\nApós investigações sobre o caso do produtor de abacaxi José Geraldo Oliveira Fonseca, de 39 anos, que foi assassinado por dois pistoleiros enquanto jantava com a família em uma pizzaria de Miranorte, a polícia chegou à conclusão que a morte do empresário seria devido a uma disputa no mercado de produção de abacaxi.\nSegundo as investigações, o mandante do crime, que é identificado como Roberto Coelho de Souza, é um produtor de abacaxi concorrente da vítima, em Miranorte.\nO mandante contou com três intermediários que foram responsáveis por contratar os pistoleiros. Dois dos intermediários foram presos em Miranorte e um no Rio de Janeiro. Ao todo, foram emitidos seis mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão nos estados do Tocantins, Alagoas e Rio de Janeiro. Os nomes de todos os investigados não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu contato com as defesas.