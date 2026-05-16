-Suspeitos fizeram live durante assalto em Araguaína (1.3410954)\nUma transmissão ao vivo (live) no perfil de uma loja de celulares foi utilizada por dois criminosos para negociar a rendição após um assalto com reféns em Araguaína, no norte do Estado. A ocorrência, registrada na tarde deste sábado (16), mobilizou a Polícia Militar (PM) e a Guarda Municipal. Durante o cerco,os suspeitos usaram pessoas como escudo humano.\nOs suspeitos não tiveram os nomes divulgados e o JTo não conseguiu contato com a defesa deles.\nOs assaltantes mantiveram as vítimas em um escritório enquanto recolhiam dinheiro e joias avaliadas em mais de R$ 20 mil. Embora o foco inicial não tenha sido o estoque da loja, os criminosos levaram diversos pertences pessoais. Segundo o proprietário do estabelecimento, a dupla demonstrava conhecer a rotina do local e buscava alvos específicos.