Maria Gabriela, de 35 anos, e Leide das Neves, de 6, morreram vítimas do césio-137, em Goiás (Reprodução/TV Anhanguera)\nDesde a inocência da menina Leide das Neves até a coragem de Maria Gabriela Ferreira, as trajetórias dos atingidos pelo Césio-137, em 1987 voltaram ao centro do debate público com o lançamento de produções de ficção.\nA pequena Leide das Neves, de apenas 6 anos, tornou-se o símbolo mundial do acidente após ingerir o pó radioativo misturado a um ovo cozido durante o lanche. Filha de Ivo Alves Ferreira, a criança encantou-se com o pó que "brilhava no escuro", sem saber que o material era letal, tornando-se a primeira das principais vítimas da negligência de um instituto médico.\nSua morte, ocorrida em 23 de outubro de 1987, foi marcada por um dos episódios mais cruéis da história de Goiás: seu sepultamento, em um caixão de chumbo de 600 quilos, foi alvo de pedradas e protestos de moradores que, por medo da contaminação, tentaram impedir o enterro no Cemitério Parque, em Goiânia.