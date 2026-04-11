O acidente com o Césio-137 em Goiânia (GO) teve início a partir de uma sequência de falhas que deixaram um equipamento radioativo sem controle em uma área urbana. O aparelho, utilizado em radioterapia, permanecia em um prédio desativado sem vigilância ou isolamento adequado.\nA estrutura pertencia a um antigo instituto de tratamento contra o câncer, que encerrou as atividades e deixou parte dos equipamentos no local. Sem segurança física, o imóvel passou por abandono e ficou exposto à ação de invasores.\nA ausência de fiscalização efetiva contribuiu para o cenário de risco. Órgãos responsáveis pelo controle de material radioativo não impediram o acesso ao equipamento, que continha uma cápsula com Césio-137, substância altamente perigosa.\nCésio-137: As cenas mais impactantes da série sobre o Césio-137 e o que mostram