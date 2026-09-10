Cidade de Arraias, no sudeste do Tocantins (Reprodução/Pedro Meireles Costa via Google Maps)\nArraias, no sudeste do Tocantins, entrou no plano da Indústrias Nucleares do Brasil (INB) para ampliar a pesquisa e a exploração de urânio no país. O município integra a província mineral de Rio Preto, que também abrange Cavalcante e Colinas do Sul, em Goiás, e aparece entre as cinco áreas incluídas pela estatal no programa que prevê futuras parcerias com empresas privadas.\nA iniciativa integra o Programa Pró-Urânio, lançado pela INB em 2024 com o objetivo de ampliar a produção nacional do mineral e incentivar a pesquisa e a lavra de novas jazidas. A proposta também busca reduzir a dependência externa em etapas estratégicas do ciclo do combustível nuclear e criar condições para a exportação de excedentes.