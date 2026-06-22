-Arraia gigante em Xambioá (1.3424942)\nUma arraia gigante registrada nas águas da Praia do Murici, em Xambioá, virou assunto nas redes sociais neste domingo (21). O vídeo gravado pela internauta Mari Borges, no município localizado na região do Bico do Papagaio, impressionou pelo tamanho do animal e já acumula mais de 514 mil visualizações e 17 mil curtidas, além de dividir opiniões entre internautas.\nNas imagens, é possível ver o animal inicialmente parado, bem próximo à margem. Após alguns segundos, a arraia se movimenta, revelando seu tamanho que impressiona. Logo em seguida, ela desliza suavemente e volta para a parte mais profunda do rio, desaparecendo na água.\nEntenda como fica a guarda do bebê que sobreviveu ao acidente na TO-110\nMecânico que desapareceu após sair do trabalho é encontrado morto