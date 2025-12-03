A Polícia Civil apreendeu a arma usada no homicídio do vigia Dhemis Augusto Santos, de 35 anos. A pistola foi entregue às autoridades pela defesa do suspeito. Waldecir José de Lima Júnior, de 40 anos, é apontado como autor do crime e continua foragido.\nVeja vídeo no JA 1ª Edição: Arma usada para matar vigia em Palmas é apreendida; suspeito do crime continua foragido\nA apreensão foi realizada nesta quarta-feira (3) pela 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Palmas), cumprindo a determinação da 1ª Vara Criminal de Palmas. A pistola estava em um endereço no centro da capital, indicado pelo advogado Zenil Drumond, que atua na defesa de Waldecir.\nO advogado protocolou na Justiça uma petição criminal indicando onde a arma estava. Após a apreensão a arma será enviada para a perícia técnica, conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP).