No quarto onde o policial penal e a esposa advogada foram encontrados mortos, em Goiânia, havia uma arma. A informação foi dada ao g1 pelo coronel Thiago Salum, do 6º Batalhão da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência. A Polícia Civil e a Polícia Científica de Goiás estão apurando as circunstâncias das mortes.\nOs corpos de Rogério Naves de Lima, de 49 anos, e Sara Núbia Siqueira Guedes Torres, de 39, foram encontrados dentro de casa, na quarta-feira (25). Segundo o coronel Salum, a hipótese inicial é de homicídio seguido de suicídio. A Polícia Civil informou que a investigação do caso está em fase inicial pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) da capital.\nDe acordo com apuração da repórter Isabelle Saleme, da TV Anhanguera, a mãe da advogada foi quem encontrou os dois, ao ir à casa deles depois de não conseguir contato por telefone com a filha. Ao chegar, ela encontrou os dois no quarto, já sem vida.