A Justiça determinou o bloqueio de dois imóveis públicos em Rio Sono, na região central do estado, após denúncias de vendas irregulares. As áreas teriam sido transferidas para o então prefeito da cidade, Francisco Barbosa Bezerra, e para Arnon Coelho Bezerra, sem cumprir exigências legais como licitação ou autorização da Câmara Municipal.\nA decisão atende a um pedido do Ministério Público do Tocantins (MPTO), que investiga o caso por meio da Promotoria de Justiça de Novo Acordo. De acordo com o órgão, as negociações ocorreram sem avaliação prévia dos preços e sem transparência.\nNa ação, o Ministério Público solicita a anulação definitiva das vendas e o cancelamento dos registros dos imóveis, para que as áreas sejam devolvidas ao patrimônio municipal de Rio Sono. Além disso, o órgão pede que os envolvidos sejam condenados a pagar uma indenização pelos prejuízos causados aos cofres públicos.