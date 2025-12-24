Análise teve como objetivo dar prosseguimento aos trabalhos investigativos (Divulgação PCTO)\nA área atingida pelo rompimento de uma barragem em Ponte Alta do Bom Jesus, no sudeste do Tocantins, está sendo analisada por equipes técnicas e autoridades ambientais. Nesta terça-feira (23), a Polícia Civil realizou perícia especializada no local.\nO romimento parcial aconteceu na última sexta-feira (19) e não deixou vítimas, mas provocou danos materiais e impactos ambientais que estão sendo avaliados.\nDurante a análise, as Polícias Civil e Científica utilizaram equipamentos técnicos e drones para garantir precisão. O objetivo é identificar as causas do rompimento, dimensionar os danos e apurar possíveis responsáveis. Os trabalhos integram o inquérito instaurado pela 103ª Delegacia de Taguatinga.\nO Grupo ZX Energia é o responsável pela barragem. No dia do rompimento, a empresa informou que o acidente foi causado pelo rompimento parcial da estrutura do vertedouro em implantação, e enviou equipes técnicas para avaliar a área afetada e registrar as necessidades da população impactada.