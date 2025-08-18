Uma arara-canindé foi encontrada com ferimentos às margens da BR-153 em Gurupi, no sul do estado. Um motorista resgatou a ave e entregou à Polícia Rodoviária Federal (PRF), que a encaminhou para atendimento veterinário. Por causa dos ferimentos, o pássaro precisou ter uma asa amputada.\nO motorista deixou a ave na Unidade Operacional da PRF, que fica no km 666. Os agentes pediram auxílio a um médico veterinário de Gurupi, que orientou os policiais a prestarem os primeiros cuidados.\nDepois, a arara foi levada para uma clínica veterinária da cidade com urgência, na quinta-feira (14). Segundo a PRF, a arara tinha lesões e uma das asas estava fraturada, possivelmente após ser atropelada.\nA clínica para onde a arara foi levada informou ao g1 que a ave silvestre passou por cirurgia, mas não foi possível recuperar uma das asas e a amputação foi necessária. Agora, a arara segue em recuperação.