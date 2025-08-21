Imagens do raio-x da ave silvestre antes do procedimento de amputação com o atrofiamento em uma das patas (Naturatins/ Reprodução/ arte JTo)\nUma arara-canindé passou por uma cirurgia para amputar uma pata atrofiada e recebeu uma prótese adaptada. O procedimento foi realizado pelo Centro de Fauna do Tocantins (Cefau) e o Hospital Veterinário da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra).\nA cirurgia ocorreu na terça-feira (19), após uma avaliação clínica que identificou déficit de propriocepção e atrofia muscular severa no membro afetado. Segundo o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), o diagnóstico foi confirmado por radiografia, que revelou uma fratura antiga na articulação femorotibial com reabsorção óssea.\nArara-canindé tem asa amputada em cirurgia após ser encontrada ferida na BR-153\nPF cumpre mandados contra suspeitos de tráfico internacional que teriam movimentado R$ 1,6 bilhão