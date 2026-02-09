Três mortes por suspeita de dengue estão sendo investigadas em Araguaína, região norte do estado. Segundo o município, foram registradas 1.080 notificações da doença nos primeiros meses do ano, sendo que 302 casos foram confirmados.\nO JTo pediu informações sobre os casos de dengue no municipício à Secretaria de Estado da Saúde (SES), mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.\nDevido ao aumento de casos de dengue, a prefeitura de Araguaína intensificou as ações de controle do mosquito Aedes aegypti para a prevenção de novos registros. Entre as medidas estão:\nBloqueio físico e químico em residências de pacientes com suspeita de dengue.\nVisitas de casa em casa para eliminação de focos do mosquito.\nOrientações diretas aos moradores.\nJovem que luta contra o câncer faz vaquinha virtual e se apega à fé para vencer a doença: 'Desabei em lágrimas'