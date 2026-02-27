Araguaína acumulou 481 milímetros de chuva em fevereiro, segundo dados oficiais, marcando o maior volume para o mês na última década. Essa intensidade supera largamente a média histórica recente e expõe desafios para o escoamento das águas na cidade no início do período chuvoso.\nOs registros pluviométricos do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) apontam que o pluviômetro instalado no Setor Pedra Alta somou os 481 mm entre 1º e 25 de fevereiro de 2026, superando a média dos anos anteriores. A média histórica para o mês desde 2020 é de 341 mm.\nDados comparativos mostram volumes menores nos últimos anos: 356 mm em fevereiro de 2025, 310 mm em 2024, 304 mm em 2023, 165 mm em 2022, 391 mm em 2021 e 383 mm em 2020.\nA chuva intensa registrada em parte do mês incluiu precipitações de 50 mm em menos de 30 minutos em uma manhã recente, de acordo com leitura do pluviômetro da Defesa Civil Municipal.