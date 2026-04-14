A Prefeitura de Araguaína iniciou, nesta semana, a instalação de armadilhas inteligentes para intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti. A ação busca ampliar o monitoramento e direcionar as estratégias de controle em áreas com maior risco de infestação.\nA medida ocorre em meio ao aumento dos casos de dengue no município. Até a última quinta-feira (9), foram notificadas 5.645 ocorrências. Desses registros, 2.411 foram confirmados e 1.739 exames ainda aguardam resultado.\nEstão sendo utilizados dois tipos de dispositivos: ovitrampas e Estações Disseminadoras de Larvicida (EDL).\nComo funcionam\nAs ovitrampas funcionam como sensores para identificar a presença do mosquito. Elas são recipientes escuros com água e uma palheta de madeira, onde as fêmeas depositam os ovos.\nO material é recolhido semanalmente por equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e analisado em laboratório. Segundo a prefeitura, a metodologia permite mapear a densidade do mosquito em um raio de até nove quarteirões, o que possibilita ações mais rápidas e específicas.