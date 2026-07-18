A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP/TO) realizou, nesta sexta-feira (17), uma reunião estratégica com equipes de inteligência e investigação para reforçar o acompanhamento dos homicídios registrados recentemente em Palmas. O encontro definiu medidas de integração entre unidades especializadas da Polícia Civil e o compartilhamento permanente de informações para ampliar a resposta aos crimes violentos.\nA medida ocorre após uma sequência de homicídios registrados na Capital nos últimos dias. Entre os casos estão as mortes de três pessoas em ocorrências registradas em menos de 24 horas e de um adolescente de 17 anos morto na noite da última quinta (16).\nSegundo a SSP, durante o encontro houve a determinação para intensificar o compartilhamento de informações de inteligência entre as unidades e adotar estratégias conjuntas para ampliar a capacidade de investigação da Polícia Civil.