Após cerca de oito horas de buscas, equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) localizaram, na tarde deste domingo (21), o corpo de um homem que havia desaparecido após um afogamento no Rio Cunhãs, na zona rural de Bernardo Sayão, no noroeste do Tocantins.\nA vítima, identificada como Carlos Cavalcante da Silva, de 41 anos, desapareceu nas águas do rio e mobilizou uma operação de busca com apoio de uma equipe especializada em mergulho e equipamentos utilizados em ocorrências aquáticas.\nJovem é morto a facadas em posto de combustíveis e suspeito preso em casa pela PM\nMecânico que desapareceu após sair do trabalho é encontrado morto\nBMW de luxo e 'gabinete de pressão': como funcionava o esquema de R$ 139 milhões nas UPAs de Palmas\nSegundo a corporação, os trabalhos começaram pela manhã na área indicada por testemunhas como o último local onde o homem apareceu antes de desaparecer. Durante a operação, os bombeiros realizaram varreduras na superfície e também em pontos submersos do rio.