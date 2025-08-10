Mais de 14 mil pessoas foram vacinadas durante o Dia D contra o sarampo no Tocantins. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), crianças e adultos compareceram às salas de vacina em 136 municípios.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: População vai aos postinhos para o Dia D de vacinação; saiba mais\nO estado confirmou 17 casos de sarampo em Campos Lindos e investiga outras 44 notificações. Dos casos em análise, 21 são em Campos Lindos, 16 em Palmas, três em Porto Nacional, um em Nova Olinda, dois em Araguaína e dois em Gurupi.\nAlém do imunizante contra o sarampo, outras vacinas também foram disponibilizadas para a população neste sábado (9).\nEm Palmas, a abertura oficial do Dia D aconteceu no Centro de Saúde da Comunidade Valéria Pereira Martins e contou com a presença de representantes do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI) do Ministério da Saúde.