O usuário do transporte público de Palmas poderá acompanhar o itinerário dos ônibus e até locais de recarga das carteirinhas. Isso é possível por meio do aplicativo SOU, que foi lançado pela prefeitura. A ferramenta está disponível e pode ser baixada gratuitamente.\nOs passageiros poderão acompanhar em tempo real o deslocamento dos ônibus até os pontos, linhas e horários atualizados. A ferramenta pode ser encontrada nas lojas de aplicativos para dispositivos iOS e Android.\nApós instalar, o usuário deve escolher a cidade de Palmas.\nConforme a prefeitura, o usuário ainda pode acessar o menu principal do aplicativo, na parte inferior da tela, onde a ferramenta disponibiliza as opções de ‘Home’ (tela inicial), ‘Horários’, ‘Favoritos’ e ‘Mais.\nNa tela inicial, aparece o mapa da capital com os pontos de parada próximos de onde o passageiro estiver. Para isso, é preciso ativar a localização do aparelho enquanto a ferramenta estiver aberta. Todo o trajeto do ônibus pode ser acompanhado em tempo real.