A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) suspendeu, nesta sexta-feira (10), a venda e distribuição do lote 0108 de alecrim da marca Nati Sul.\nO motivo seria a identificação de insetos vivos (infestação) e de pelos de um animal não identificado.\nProcurada por WhatsApp e ligação desde as 11h50, a empresa responsável MK Ervas Chás Especiarias não respondeu à reportagem.\nO laudo da Anvisa apontou para falhas nas condições higiênico-sanitárias e classificou o alimento como infestado por artrópodes e contendo matérias estranhas, com potencial risco à saúde.\nA irregularidade fere as resoluções da pasta e o decreto-lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, que institui normas básicas sobre alimentos.\nPF faz operação contra grupo suspeito de contrabandear remédios de alto custo para câncer\nServidor público que ficou tetraplégico após acidente recebe dose de polilaminina