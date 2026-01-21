A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a apreensão e proibiu a venda de medicamentos injetáveis, conhecidas como "canetas emagrecedoras do Paraguai", que não têm registro no Brasil.\nDecisão atinge medicamentos à base de tirzepatida das marcas Synedica e TG e de retatrutida de todas as marcas. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (21) no DOU (Diário Oficial da União).\nEles são comercializados sem registro da Anvisa. A agência determinou a apreensão dos produtos e proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso deles.\nAgência diz que os medicamentos eram divulgados por perfis de Instagram. "As ações de fiscalização determinadas se aplicam a quaisquer pessoas físicas/jurídicas ou veículos de comunicação que comercializem ou divulguem os produtos", diz a resolução publicada no DOU.