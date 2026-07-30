Anvisa determinou a apreensão de um lote do medicamento Mounjaro após identificar indícios de falsificação no mercado.\nDecisão da Anvisa foi publicada nesta quinta-feira, 30 de julho, e mira um produto com dados incompatíveis. A medida atinge o lote D881474, que existe nos sistemas da fabricante, mas apareceu no mercado com o número de série 302199651396, considerado incompatível.\nJurados começam a avaliar pratos inscritos no Festival Gastronômico de Taquaruçu nesta quinta (30)\nJustiça mantém prisão de empresária acusada de fraudes nas UPAs após suspender julgamento\nVeja o que se sabe sobre a chacina que matou três pessoas em fazenda de Goiatuba\nProdutos com essa combinação de lote e número de série devem ser retirados de circulação. Segundo a Anvisa, eles não podem ser distribuídos, vendidos nem utilizados.