A Anvisa aprovou nesta segunda (15) o uso de semaglutida, o ingrediente ativo do Wegovy e do Ozempic, para tratar gordura no fígado com inflamação.\nO uso do medicamento é indicado para adultos com fibrose moderada a avançada, sem cirrose hepática, como complemento a uma dieta com redução calórica e aumento da atividade física para controle de peso.\nA gordura excessiva no fígado, também chamada de esteatose metabólica, afeta cerca de 30% da população mundial. No Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Hepatologia, a prevalência é em torno de 20%. A condição está associada à obesidade.\nAlém de aumentar o risco cardiovascular, a esteatose pode evoluir para Mash, esteato-hepatite, uma inflamação grave que pode levar à cirrose e até à necessidade de transplante hepático se não for diagnosticada e tratada adequadamente.