A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) revogou, nesta segunda-feira (15), a suspensão de venda, distribuição e uso de detergentes e desinfetantes da Ypê, nos lotes com número final 1 fabricados a partir de 1º de março. Já os lava-roupas líquidos dos mesmos lotes permanecem suspensos.\nA decisão atualiza as restrições impostas à Química Amparo, fabricante da Ypê, após a agência identificar falhas no controle de qualidade da fábrica de Amparo (SP). No mês passado, a agência já havia liberado lotes suspensos feitos a partir de 1º de abril.\nSegundo a Anvisa, os produtos mais recentes foram liberados porque a empresa apresentou laudos com resultados satisfatórios e passou por inspeções realizadas em conjunto com autoridades sanitárias estaduais e municipais.\nCom a nova resolução, permanecem suspensos os detergentes e desinfetantes de lotes terminados em 1 fabricados até 28 de fevereiro. No caso dos lava-roupas líquidos, a restrição continua valendo para todos os lotes com final 1 produzidos antes de 1º de abril.