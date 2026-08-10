A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de seis marcas de sal: Quanqton Ocean Salts, Sal Integral Quanqton, Sal Perfeito, New Quantic, Endurance e Sal Marinho Integral. Os produtos não podem mais ser fabricados, importados, distribuídos, vendidos, divulgados ou utilizados.\nSegundo a Anvisa, nenhum dos seis tinha regularização sanitária — ou seja, não passaram pela avaliação que autoriza a venda legal no país. Ainda assim, eram anunciados em diversas plataformas de comércio eletrônico, em embalagens de 250g, 1kg e 2kg.\nIA prejudica aprendizado na escola e piora desempenho nas provas, diz estudo\nQual a diferença entre CNH suspensa e cassada? Entenda\nConheça as trilhas em Goiás que estão em lista nacional do Ministério do Turismo\nPropagandas proibidas e enganosas