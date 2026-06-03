A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) comunicou o recolhimento voluntário e a suspensão da comercialização, distribuição e uso de um lote da água mineral natural sem gás da marca Crystal no Tocantins. A medida foi adotada após laudos laboratoriais confirmarem a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa no produto.\nNo Tocantins, 1.439 garrafas de 500 ml do lote foram distribuídas. O produto foi fabricado pela Mineração Bom Jesus Ltda., em Luziânia (GO).\nOs consumidores devem verificar os dados impressos na embalagem:\nLote: P 200126 (descrito como LZ1 VAL 200127 3 P 200126)\nValidade: 20/01/2027\nFabricação: 20/01/2026\nEm nota, a empresa informou que está concluindo o recolhimento preventivo de um lote específico de água mineral Crystal 500 ml sem gás. Além disso, afirmou que mais de 300 análises posteriores não apontaram contaminação, e não há indícios de que o lote ainda esteja à venda.